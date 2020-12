Casal fica ferido após acidente entre carro e moto na Avenida Mogi Mirim

Os GCMs Anselmo e Luís registram o boletim de ocorrência de mais um acidente de trânsito no final da manhã desta quinta (10) envolvendo carro e moto.

Segundo apurado, o condutor de um VW Gol, placas de Santo Antônio de Posse seguia pela Avenida Mogi Mirim, sentido Centro, quando na altura da Loja Aki Tem fez uma conversão para retornar na referida avenida. O motociclista A.L.S de 26 anos que conduzia uma motocicleta Honda Falcon de Mogi Mirim com sua companheira de 20 anos na garupa e seguia pelo mesmo sentido, pela esquerda e sem tempo necessários para perceber a conversão do Gol acabou colidindo na traseira lateral do mesmo.

Motociclista e garupa foram arremessados ao solo, ele apresentou ferimentos na face e no joelho, ela, escoriações leves pelo corpo. Uma equipe médica do SAMU chegou rapidamente ao local e prestou todos os primeiros socorros, conduzindo ambos para cuidados médicos apropriados na Santa Casa de Mogi Guaçu.

Veículos com documentação em dia liberados para responsáveis no local.