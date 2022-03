Casal fica ferido após acidente com moto na Avenida dos Trabalhadores

No início da noite desta quinta-feira (10), um acidente de trânsito deixou um casal ferido na Avenida dos Trabalhadores.

O acidente aconteceu quando um motociclista com uma mulher na garupa seguia pela avenida sentido zona sul, exatamente sobre a ponte de ferro (Rio Mogi Guaçu) o trânsito ficou lento e o condutor de um HB 20 precisou frear devido ao congestionamento. O condutor da motocicleta não percebeu o trânsito parado e acabou colidindo contra a lateral traseira do HB 20.

Com a colisão, ele e a mulher que estava na garupa acabaram sendo arremessados ao solo, ficando ambos feridos.

Uma equipe da RENOVIAS que passava pelo local no momento do acidente deu apoio no trânsito e com a chegada do SAMU, a garupa que ficou mais ferida recebeu atendimento e foi socorrida para o hospital, o condutor apresentou um ferimento na mão, mas sem gravidade.

O trânsito no local ficou interditado e causou enorme congestionamento da região central por cerca de 20 minutos.

Fotos: Rodrigo Fernandes