Casal é preso pela GCM após roubar e agredir idoso

GCMs recuperaram uma bicicleta, objetos e documentos pessoais roubados de um idoso em uma residência e prendeu os autores.

O ocorrido foi registrado na noite desta segunda-feira (4) pela equipe do Grupo Tático de Apoio com Motocicletas (GTAM).

Os GCMs Marcel e Vedovato foram acionados via CECOM, pelo GCM Paulo César com informações de um roubo no Jardim São Pedro.

As informações davam conta de que um casal entrou em uma residência e levou uma bicicleta e pertences da vítima, um idoso que ainda foi agredido.

Em patrulhamento pelo bairro, os GCMs encontraram o casal. A criminosa tinha um saco plástico com objetos da vítima.

O bandido, assim que viu a motocicleta da GCM, tentou fugir com a bicicleta roubada.

Ambos foram detidos e apresentados na Central de Polícia Judiciária, onde o delegado de plantão ratificou o flagrante e deixou o casal à disposição da Justiça.

Os objetos pessoais e a bicicleta foram devolvidos à vítima, a ocorrência contou com apoio do supervisor Ponteli e o GCM Everton.