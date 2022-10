Casal é preso pela DISE com 02 quilos de maconha, o acusado é chefe do tráfico na Zona Leste

Na manhã desta segunda-feira (10), após semanas de exaustivas investigações, policiais civis da DISE (Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes) “derrubaram” o chefe do narcotráfico na Zona Leste de Mogi Guaçu. O trabalho dos investigadores, sob o comando do delegado Alexandre Henrique Leme Silva, tinha, como alvo, o chefe do esquema de tráfico daquela região.

Hoje, com os mandados de busca e apreensão, os investigadores da DISE, com o apoio de policiais civis de Pedreira, foram até dois endereços e capturaram o “chefão” que era responsável por dois grandes pontos de venda de drogas. Mais de dois quilos de maconha foram apreendidos, além de anotações sobre a contabilidade do tráfico.

Em outro endereço, uma mulher, que seria a “gerente” das bocas-de-fumo e responsável pelo armazenamento da maconha, foi detida. Além dos dois tijolos de maconha, os policiais também apreenderam diversas porções menores da mesma droga já embaladas e preparadas para a venda.

Uma balança de precisão, três celulares, R$ 54,00 em dinheiro, assim como vários apetrechos para embalar a maconha fracionada estavam nos locais invadidos pelos policiais. Cartões de créditos do traficante e anotações sobre a movimentação financeira dele também foram apreendidos.

Todo esse material, assim como a contabilidade do tráfico, será investigado a partir de agora. A mulher presa durante a operação, confessou o envolvimento com o tráfico e reafirmou que guardava, há meses, as drogas para o chefe. Para isso, recebia um percentual semanal, conforme o movimento das bocas-de-fumo.

Tanto o dono dos pontos de tráfico como sua gerente foram levados à Dise onde foram indiciados por tráfico e associação para o tráfico. Em seguida, após passarem por exame de corpo de delito, foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde aguardam transferência para alguma unidade prisional do Estado.

Nos últimos meses, a DISE não vem dando sossego aos narcotraficantes, desencadeando operações em Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Itapira, Jaguariúna e demais cidades da região. Centenas de quilos de cocaína, maconha e crack já foram apreendidos e dezenas de esquemas de distribuição dessas drogas acabaram desarticulados por policiais desta delegacia especializada.