Casal é baleado por criminosos na Avenida das Torres

Um casal foi baleado na Avenida José Rodrigues Neto (Avenida das Torres) por volta das 23h00 desta sexta-feira (25) no Jardim Canaã II.

Segundo apurados pelos PMs Marcondes e Sardinha, o casal Harley de Araújo e Gicele Cardoso de Souza foram abordados na calçada por homens que estavam dentro de um carro na cor verde, ambos foram baleados diversas vezes por tiros de pistola 9mm com pelo menos 4 disparos cada um.

Socorristas do SAMU e Resgate do Corpo de Bombeiros foram acionados e no local, após prestarem os primeiros socorros, encaminharam a mulher para o Hospital São Francisco e o homem para a Santa Casa. Ela com perfurações no boca, braço, abdome e costas. Ele com ferimentos no tórax, costas, braço e ombro. Não há informações sobre o estado de saúde de ambos.

Representantes da Polícia Civil estiveram no local e começaram as investigações, não se sabe ainda a motivação do crime e não há informações sobre a identidades dos atiradores. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.