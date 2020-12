Casal de idosos fica ferido após engavetamento na Vila Paraíso

Um engavetamento envolvendo três veículos deixou um casal de idosos feridos no final da manhã desta quinta (24) na Avenida Padre Jaime, Vila Paraíso.

Segundo apurado no local, o condutor de um Hyundai HB20 seguia pela avenida sentido Centro, quando parou na via para pedestres atravessar na faixa em frente a Doctor Prime. Um GM Astra que vinha logo atrás também parou, no entanto, um Fiat Pálio não conseguiu parar a tempo e bateu na traseira no Astra, o qual foi arremessado na traseira do HB 20. O GM Astra ainda invadiu o canteiro central e bateu em uma árvore.

No HB20 um condutor apenas sem ferimentos. NO GM Astra o casal de idosos feridos que foi socorrido pelo SAMU para PPA com ferimentos leves, no Pálio três pessoas, inclusive um criança, todos sem ferimentos, apesar do susto.

Fotos: Rodrigo Fernandes