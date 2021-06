Casal de idosos escapa ileso de capotamento

Por volta das 18h30 desta quinta (03), um capotamento de veículo foi registrado na Rodovia SP 342, região do trevo que da acesso ao Jardim Santa Terezinha I, pela Avenida Suécia.

Segundo apurado, o condutor do Fiat Uno, um aposentado de 80 anos perdeu o controle do veículo ao acessar a rodovia sentido região dos Ypês, pelo KM 175, invadiu o gramado e capotou no canteiro do retorno.

O condutor e uma passageira de 67 anos conseguiram sair do carro com leves escoriações.

Equipes de Resgate da RENOVIAS estiveram no local e prestaram atendimento não sendo necessário a remoção das vitimas.

A Polícia Militar Rodoviária registrou a ocorrência e o carro foi removido para um local seguro.

Fotos exclusivas: John Everte