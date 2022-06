Cartão de crédito para pj, como funciona?

Quem empreende há pouco tempo nem sempre tem o costume de usar um cartão de crédito para pj. No entanto, esse recurso pode oferecer grandes vantagens no dia a dia de um negócio, independente do tamanho.

Muito utilizado por pessoas físicas, esse tipo de crédito costuma causar muitas dúvidas em relação ao controle financeiro. Por isso, nem sempre as pequenas empresas lançam mão dessa forma de pagamento.

Por outro lado, quem ainda não contratou um cartão PJ acaba utilizando o seu próprio cartão para custear compras e custos da empresa. A questão é que esse hábito mistura as contas dos sócios com os gastos do negócio.

Pode parecer uma coisa simples, mas com o tempo isso pode se tornar um grande problema de desorganização financeira.

Por isso, o cartão de crédito para empresas tem a função de facilitar a gestão das finanças. Além de ser uma opção prática e acessível de crédito.

O que é e como funciona o cartão de crédito para pj?

Assim como os cartões para pessoas físicas, o cartão de crédito para pj é um tipo de crédito, só que oferecido para empresas. Com esse recurso é possível pagar compras que só deverão ser pagas no vencimento da fatura.

O cartão empresarial também conta com taxa de anuidade, limite de crédito e possibilidade de parcelamento de compras. E, para ter esse tipo de cartão é preciso que ele esteja vinculado a uma conta pj.

Na prática, o funcionamento do cartão pj é muito simples. Ele pode ser usado para pagar compras, contas e serviços presencialmente ou online, à vista ou em parcelas. Mas, diferente de um cartão de débito, os valores são somados a uma fatura.

E será essa fatura que deverá ser paga antes da data de vencimento. Assim, os gastos não são descontados na mesma hora e apenas no pagamento da fatura.

É fundamental saber que o atraso ou não pagamento da fatura do cartão pode trazer muita dor de cabeça. Isso porque, além da multa de atraso, também são cobrados os juros do rotativo do cartão, que costumam ser bem altos.

É justamente por isso que muita gente tem receio de pedir um cartão pj para sua empresa. No entanto, com planejamento e educação financeira é possível utilizar o cartão como uma forma de melhorar a gestão financeira da sua empresa.

Vantagens do cartão de crédito para empresas

Como dissemos acima, nem todo mundo sabe que é possível utilizar o cartão de crédito para pj como forma de organizar as finanças da empresa. Por ser uma linha de crédito mais acessível a micro e pequenas empresas, essa pode ser uma forma de manter o fluxo de caixa em dia.

Abaixo separamos algumas das vantagens de contar com um cartão pj no seu negócio. Continue lendo para saber mais.

Gastos pessoais separados da empresa

O primeiro ponto positivo de ter um cartão de crédito para CNPJ é separar as contas pessoais da empresa. Como citamos no início desse texto, muitas pessoas que estão começando a empreender têm o péssimo hábito de usar o próprio cartão de pessoa física para arcar com custos do negócio.

Essa prática pode ser comum, mas não é nada positiva para o negócio, já que dificulta o controle financeiro empresarial.

Com pagamentos e gastos não centralizados em uma só conta, fica muito mais difícil controlar o que entra e sai do caixa da empresa. Essa desorganização acaba gerando mais trabalho para a área financeira.

Melhor controle dos gastos em tempo real

Além de ter um controle melhor dos gastos em geral, o cartão de crédito pj também possibilita o acompanhamento em tempo real. Após o surgimento da conta digital para pessoa jurídica, esse controle rápido ficou ainda mais fácil.

Isso porque é possível acompanhar todos os gastos feitos no cartão e a situação da fatura na palma da mão. Dessa forma fica bem mais fácil ter visibilidade dos próximos gastos e planejar o fluxo de caixa.

Visibilidade do fluxo de caixa

Essa visibilidade que falamos acima é de muita importância para evitar atrasos e inadimplência. Conhecer bem as entradas e saídas de dinheiro da sua empresa faz parte de um bom planejamento financeiro.

Usando um cartão pj é possível planejar quando será necessário pagar a fatura e organizar o caixa para sempre ter dinheiro nesse momento.

Centralizar os gastos de todas as áreas

Mesmo em empresas pequenas e com poucos funcionários é preciso realizar investimentos em diversas áreas. Seja para comprar um equipamento, contratar um serviço ou adquirir material de escritório.

Utilizando o mesmo cartão em todas essas despesas é possível centralizar todos os custos em um só lugar. Isso evita a prática de reembolsos, economizando tempo e agilizando o controle das finanças.

Praticidade e rapidez nas compras

Além de não precisar realizar reembolsos, o cartão de crédito também é uma opção muito prática. É possível utilizá-lo presencialmente em maquininhas de cartão ou em compras online.

Ele também é uma boa forma de pagamento para serviços de assinatura, como softwares, por exemplo. A rápida aprovação das compras garante que mesmo os gastos imprevistos ou de urgência sejam resolvidos rapidamente.

Parcelamento

Essa é uma das vantagens mais conhecidas dos cartões de crédito. A possibilidade de parcelar as compras é mais uma forma de garantir crédito para as empresas.

Com isso também é possível fazer investimentos mais altos, como comprar equipamentos que não cabem no orçamento da empresa de uma só vez.

Para fazer um bom uso das compras parceladas é preciso ter sempre em mente o seu planejamento financeiro. Saber quanto você pode de fato pagar é essencial para não ter problemas de atrasos na fatura.

Com todas essas vantagens fica claro como o cartão de crédito para pj pode ser um aliado na gestão financeira da sua empresa.

Na hora de escolher o melhor cartão, é importante pesquisar as melhores opções. Para isso, compare as vantagens de cada cartão em relação aos custos de anuidade e taxas de juros.

Atualmente é possível encontrar cartões de crédito pj sem anuidade, como o Cartão da Cora, internacional, seguro e fácil de gerenciar.