Carro x moto: mulher de 64 anos morre após ser atropelada na Rua do Tucura

Um grave acidente ocorrido no início da tarde desta segunda-feira (6), em um cruzamento no centro da cidade, resultou na morte da motociclista Maria de Fátima Santos, (Tita), 64 anos. Segundo testemunhas, uma mulher pilotando uma Yamaha Factor YBR 125 roxa trafegava pela rua do Tucura, sentido centro/bairro.

Ao se aproximar do cruzamento com a avenida Brasil, próximo a um supermercado, Maria foi atingida na lateral por um Volkswagen Up branco, também conduzido por uma mulher e que seguia sentido ao centro. Na batida, a moto acabou em baixo do veículo, prensando o veículo e a motociclista contra a a defensa metálica existente ao longo da avenida.

Maria foi conduzida ao Pronto Socorro da Santa Casa pela UR (Unidade de Resgate) do Corpo de Bombeiros, já em estado grave. Além de fraturas nas pernas, a motociclista, apesar do uso do capacete, havia sofrido um forte trauma na cabeça.

Mesmo com o esforço dos médicos da Santa Casa, ela acabou vindo a óbito no início da noite. Motoristas, pedestres e clientes do supermercado reclamam que naquele cruzamento há muitos acidentes, quase toda semana e que, mesmo assim, o setor de trânsito da Prefeitura não toma qualquer providência.

Há alguns anos, naquele local, chegou a funcionar um semáforo, mas que logo foi desativado por atrapalhar a chegada e saída de alunos de uma escola particular existente nas proximidades. Fonte: Portal Cidade de Mogi Mirim