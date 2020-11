Carro vai parar em estrutura de concreto sobre córrego da Trabalhadores

Um casal sofreu um grande susto na madrugada desta sexta-feira, dia 20, na Avenida dos Trabalhadores. Por motivo ainda a ser apurado, por volta das 3h40, o condutor do veículo perdeu o controle da direção e o veículo foi parar na estrutura de concreto que existe sobre o córrego.

O casal nada sofreu. O veículo transitava no sentido bairro-centro. Chovia no momento do acidente, o que leva a acreditar que o motorista tenha perdido o controle da direção por causa da pista escorregadia.

O veículo sofreu grandes danos. O casal, com pequenas escoriações, passa bem.

Fonte: Portal da Cidade Mogi Guaçu