Carro tomba no Bairro do Lote após condutora bater em carro estacionado

Uma mulher que conduzia um VW Fox acabou tombando o carro ao bater em uma Renault Duster que estava estacionado, o fato aconteceu na Rua São Benedito, no Bairro do Lote na manhã desta quinta (20).

Segundo apurado, a condutora seguia sentido a Avenida dos Trabalhadores e por motivos ignorado, acabou batendo na lateral da Duster que estava estacionado, com o impacto, o Fox acabou sendo alavancado e ficou tombado no meio da via.

A condutora acabou ficando retida dentro do carro, mas os socorristas do SAMU com empenho conseguiram retirar a vítima de dentro do veículo e prestar o devido socorro, ela apresentou pequenas escoriações, nada de gravidade.