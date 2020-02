Carro é arrastado após bater em traseira de caminhão na SP 340 (Mogi Mirim)

O sistema de airbag salvou a vida dos dois ocupantes de um Toyota Yaris, que colidiu na traseira de um caminhão em um trecho de subida da SP-340, com sentido a Mogi Mirim, na manhã desta quinta-feira, dia 20.

O mais curioso é que as ferragens do carro ficaram presas na traseira do caminhão. O Yaris foi arrastado por cerca de 300 metros, porque o motorista do caminhão não havia notado da colisão.

A suspeita, segundo relatos dele para a Polícia Militar Rodoviária, é que havia a suspeita de um pneu estourado e que aguardava o final do trecho de subida para estacionar no acostamento, uma vez que o caminhão transportava um contêiner carregado.

Outro ponto curioso é o carro tinha dois ocupantes. O motorista ficou ferido e precisou ser socorrido. Mas, para que a tragédia não se consumasse, o passageiro estourou o vidro do carro, escalou o contêiner do caminhão ainda em movimento e “surfou” na carga para tentar avisar o motorista do ocorrido.

Outros carros que vinham atrás seguiram adiante e alertaram o motorista do acidente. O trecho do acidente precisou ser interditado. Motorista e passageiro do Yaris foram socorridos pelas equipes de resgate.

Fotos: Cláudio H. Felícia/Portal Cidade de Mogi Mirim