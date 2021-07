Carro “dublê” é apreendido por PMs de ROCAM no Jardim Bandeirantes

Os PMs da Equipe de ROCAM Cabo Moreira e Soldado Lucio em patrulhamento pela cidade de Mogi Guaçu no início da tarde desta terça (20) tinham informações que um veículo HB20 Placas DOR-2A89 seria dublê e estaria rodando no município e intensificaram o patrulhamento.

Foi quando pela Rua Prof. Zenaide Franco de Faria Melo, no Jardim Bandeirantes visualizaram o veículo o qual era conduzido por M. J. F. já conhecido dos meios policiais por diversos crimes.

Com o condutor de referido veículo, nada de ilícito foi localizado, mas ao realizar uma busca veicular aprofundada, foi constatado sinais de adulteração no chassi sendo um caracteres(faltando o hífen no seu interior, também ao verificar o motor tinha sinal de lixado e o número (0) encontrava-se com dupla remarcação, ao verificar junto ao COPOM o numeral de câmbio constou ser produto de roubo com placas FFI-0C18 Santo André/SP.

Diante das circunstâncias os PMs fizeram contato com PMs do município de Pedreira/SP para deslocar ao endereço o qual constava o veículo abordado, sendo feito contato com o proprietário e relatou que seu veículo estava na garagem, o qual deslocou-se a Mogi Guaçu com o veículo para constatação de propriedade, ele já havia recebido diversas multas por Mogi Mirim sendo que não havia vindo para esta região.

Foi dado voz de prisão para M. J. F. o qual foi conduzido para a Central de Polícia Judiciária onde foi liberado para responder por receptação em liberdade.