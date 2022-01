Carro colide contra poste no Jd. Santo Antônio

A PM registrou um acidente de trânsito no início da tarde desta segunda na Avenida Clara Lanzi Bueno, Jardim Santo Antônio.

Segundo apurado, a condutora do veículo perdeu o controle na rotatória e acabou acertando o poste com violência. Com o impacto, condutora e passageira tiveram ferimentos leves e foram socorridas pelo SAMU para o Posto de Pronto Atendimento (PPA) do Jardim Novo II.

O Corpo de Bombeiros esteve presente em apoio ao socorro e apoio á PM que interditou a via devido a queda da fiação elétrica sobre a via até a chegada da ELEKTRO.

Fotos: John Evert