Carro capota, derruba poste e fiação elétrica interrompe SP 342 por uma hora

Por volta das 12h00 desta segunda-feira (16), um grave acidente foi registrado na Rodovia SP 342, no KM 184, próximo ao trevo da Nova Louzã, sentido Mogi Guaçu.

Segundo apurado, o condutor de Renault Captur, placas de Belo Horizonte perdeu o controle por motivos ainda desconhecidos, capotou, atingiu uma placa de sinalização e logo após um poste com cabos de energia elétrica.

Os cabos ficaram no meio da rodovia e energizados, o tráfego ficou interrompido.

Os Policiais Rodoviárias, Sargento Lima, Cabo Barros, Soldado Edmar e Cabo Simonini com a ajuda de populares conseguiram tirar o condutor, identificado como Jhony da Silva Cardoso, 27 anos com o veículo em chamas. Uma ambulância da RENOVIAS chegou rapidamente ao local e socorreu a vítima para a Santa Casa em estado grave, um caminhão auto tanque do Corpo de Bombeiros, comandado pelo Sargento Tavares também foi acionado e eliminou as chamas do veículo.

Uma equipe da ELEKTRO que passava pelo local por acaso trabalhou por cerca de uma hora até a a fiação fosse desligada e a rodovia liberada por completo.

Fotos Exclusivas/Claudio H. Felício: Portal Cidade de Mogi Guaçu