Carro capota após ser atingido por carreta

Por volta do meo dia deste sábado (03), outro grave acidente aconteceu no KM 169 da Rodovia SP 340, em frente o Restaurante Jangada em Mogi Guaçu.

Segundo apurado, um casal seguia em um Fiat Uno com placas de Mogi Mirim sentido Campinas, quando foi atingido na traseira por uma carreta. Com a colisão, o condutor do Uno perdeu o controle e capotou na via parando no canteiro central.

Socorristas do Corpo de Bombeiros e RENOVIAS foram acionados e após os primeiros socorros, encaminharam ambos para a Santa Casa de Mogi Guaçu com diversas escoriações onde permaneceram sob cuidados médicos.

As equipes de apoio da RENOVIAS trabalharam rápido para retirar o veículo do local, a Polícia Rodoviária registrou a ocorrência.