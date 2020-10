Carro cai de viaduto e mulher fica gravemente ferida

Foi registrado pela Polícia Rodoviária por volta das 00h50 desta sexta-feira (30) um gravíssimo acidente no KM 168 da Rodovia SP 340.

Um casal seguia sentido Campinas (SUL) em um GM Prisma, placas de Jaguariúna, quando no citado KM, o condutor L. S. P. de 34 anos perdeu o controle do veículo por motivos a serem apurados, invadiu o canteiro central, arrancou duas placas de sinalização e caiu de uma altura de 7 metros entre o vão dos dois viadutos sobre o retorno e a entrada da Avenida Nico Lanzi.

O condutor sofreu ferimentos leves, no entanto, sua companheira, Sueli Rodrigues de 40 anos sofreu traumatismo craniano.

Os Bombeiros Sargento Indalécio, Sargento Quaresma, Cabo Erielson, Campinas, Denadai e Soldado Umbelino chegaram rapidamente ao local e prestaram os primeiros socorros as duas vítimas. Uma ambulância da RENOVIAS também esteve presente e junto com os Bombeiros encaminharam ambas as vítimas para a Santa Casa.

Equipes de APOIO da RENOVIAS cuidaram do trânsito que ficou impedido no local até os trabalhos de Perícia da Polícia Científica e logo após removeram o veículo do local, liberando a via.

Fotos exclusivas: Rodrigo Fernandes/MGA