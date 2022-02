Carro bate e derruba poste na Avenida Brasil

No final da noite desta sexta (18), um grave acidente foi registrado na Avenida Brasil, próximo ao Campo do Tiro de Gerra.

Segundo apurado, o condutor de uma Renault Kangoo seguia sentido Centro, quando por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle no veículo e bateu a lateral no poste de iluminação da Elektro.

Com o forte impacto, o poste e a fiação acabou caindo sobre o veículo, provocando uma cena impactante.

O Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o motorista com ferimentos leves para a Santa Casa. O trânsito ficou complicado no local por alguma horas até a retirada do veículo.