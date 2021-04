Carreta tomba e interdita Rodovia SP 340 durante a madrugada

Por volta das 02h30 da manhã desta terça (27), uma carreta bi-trem carregada com grãos de milho tombou no KM 179, próximo ao trevo do Jatobazeiro, Mogi Guaçu.

Segundo apurado, o motorista que trazia a carga de 36 toneladas de grãos apenas sentiu a cabine balançar e parou, a segunda carreta do bi-trem tombou sobre a rodovia espalhando 16 toneladas dos grãos sobre todas as faixas sentido Mogi Guaçu, ele não se feriu.

Equipes de apoio da RENOVIAS gastaram cerca de duas horas para tirar a carreta do local e limpar a pista, neste tempo o trânsito ficou interditado. A carga seguia do Nordeste para a Ingredion em Mogi Guaçu.

Fotos: Claudio H. Felício (Portal Cidade de Mogi Guaçu)