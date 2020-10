Carreta sem freio derruba muro que mata mulher e fere gravemente adolescente

No final da tarde deste domingo (18), uma mulher morreu e um adolescente ficou gravemente ferido após serem atingidos pela queda de um muro provocada por uma carreta na Avenida Emília Marchi Martini no Jardim Nova Odessa.

Segundo apurado no local, Fátima Negri Calisto de 57 anos e seu neto E.M.C, 13 anos aproveitavam assombra de um muro de blocos enquanto aguardavam o pedido de açaí que fizeram logo ao lado em um comércio. Momento este que a carreta de uma empresa perdeu o freio sozinha e bateu pelo ladro de dentro do muro, mesmo local que estava avó e neto.

Parte do muro caiu sobre a calçada, e os blocos atingiram em cheio Fátima que morreu na hora, o neto dela apresentou fraturas expostas nas pernas.

Equipes do SAMU estiveram no local e após prestarem os primeiros socorros, conduziram o adolescente ferido para a Santa Casa.

A GCM esteve no local dando apoio, mas a PM que elaborou o boletim de ocorrência. Perícia da Polícia Científica acionada para realizar os trabalhos em busca de apurar as responsabilidades do corrido. Participaram da Ocorrência: Socorristas SAMU: Equipe Avançada: Fabio, Silvia e Bruno Damião. Equipe Básica: Bruna, Corrêa e Debora.

