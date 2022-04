Carreta da Mamografia inicia exames em Mogi Guaçu nesta terça-feira

A carreta da mamografia do Programa Mulheres de Peito, do Governo do Estado, chega a Mogi Guaçu nesta terça-feira, dia 26 de abril, para realização de exames gratuitos. O veículo ficará no estacionamento coberto do Boulevard Shopping, na região central, até o dia 7 de maio.

Serão atendidas mulheres de 35 a 49 anos que devem estar munidas de pedido médico do SUS (Sistema Único de Saúde), Cartão SUS e identidade. As mulheres de 50 a 69 anos devem apresentar apenas identidade e o Cartão SUS. Aquelas que têm acima de 70 anos precisam apresentar pedido solicitação médica, cartão e documento pessoal.

Haverá distribuição de senha de segunda a sexta-feira para atendimento no dia, sendo 50 exames diários com demanda espontânea das 8h às 17h. Aos sábados serão distribuídas 25 senhas para atendimento das 8h ao meio-dia.

O programa Mulheres de Peito existe desde 2014 e as carretas já percorreram mais de 300 diferentes localidades. Cada veículo possui conversor de imagens analógicas em digitais, impressoras, antenas de satélite, computadores, mobiliários e sanitários. Há equipe multidisciplinar composta por técnicos em radiologia, profissionais de enfermagem e funcionários administrativos.

Mogi Guaçu não tem exames em atraso de mamografia. A fila foi zerada no ano passado pela Secretaria Municipal de Saúde com a realização de mutirão que marcou a programação do Outubro Rosa, mês de combate ao câncer de mama.