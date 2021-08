Carreta com madeira tomba na SP 340, região dos Ypês

No início da tarde deste domingo (02), um caminhão bi-trem da Eco Forest tombou no trevo de acesso das rodovias SP 340 com a SP 342, próximo a região dos Ypês, o mesmo estava carregado de madeira.

O veículo trafegava pela Rodovia SP 342e ao acessar a Rodovia SP 340 sentido Aguai, quando por motivo a serem apurados tombou na pista, espalhando a madeira pelo canteiro central.

O condutor teve ferimentos leves e foi socorrido pelos Resgate do Corpo de Bombeiros com apoio da ambulância da RENOVIAS, Uma das faixas ficou interdita até que a carga de madeira fosse carregada em outra carreta.

Fotos: Cláudio H. Felício/Portal Cidade de Mogi Guaçu