Carreta com 9 toneladas de maconha é apreendida em Mogi Guaçu

Policiais Civis da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Sorocaba interceptaram e apreenderam uma carreta com aproximadamente 9 toneladas de maconha em Mogi Guaçu, na manhã desta quinta-feira (22). Uma camionete utilizada no transporte também foi apreendida.

A operação Bandit foi realizada em Mogi Guaçu e em outras cidades e terminou com a prisão de 5 pessoas. Até mesmo o Serviço Aerotático da Polícia Civil, através do helicóptero Pelicano, foi usado para dar apoio à operação.

A operação cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão nas cidades de Sorocaba, Santos e São Paulo. Após 5 meses de investigação a Deic conseguiu identificar uma organização criminosa que realizava a logística e distribuição de entorpecentes utilizando-se de aviões no Aeroporto de Sorocaba. As drogas eram transportadas de Sorocaba para a região Nordeste do país e de lá seguiam rumo a Europa.

Em dezembro do ano passado foram presos no Aeroporto de Catolé do Rocha/PB alguns dos membros dessa organização com mais de 750 kg de cocaína em um avião que havia decolado do Aeroporto de Sorocaba.

O trabalho de invés possibilitou a identificação de outros cinco indivíduos (além daqueles presos na Paraíba), que atuaram na logística de transporte até o Aeroporto da cidade paraibana para o embarque no avião apreendido, bem como no armazenamento das drogas.

Além da prisão dos investigados, sendo que 2 foram presos na semana passada pela Polícia Federal em Minas Gerais, também foi apreendida 1 caminhonete que teria sido usada na escolta e transporte das drogas.

As diligências para cumprimento dos mandados ainda se encontram em andamento para a apreensão e localização dos investigados.

A operação foi denominada Bandit, tendo em vista que o avião utilizado no escoamento da droga pelo grupo criminoso se tratava de um EMB-110 “Bandeirante”, conhecido em alguns países como Bandit .

Fonte: Portal da Cidade Mogi Guaçu