Carreta carregava de cavaco e máquina capota e pega fogo na SP 340

Um acidente ocorrido por antes das 17h00 desta segunda-feira (20) na Rodovia SP 340, KM 165+900, Mogi Mirim deixou a rodovia interditada por quase uma hora. Segundo apurado, o condutor de uma carreta bi-trem com placas de Mogi Guaçu perdeu o o controle de direção sem motivos aparente quando seguia pela pista norte, sentido Mogi Guaçu.

A carreta saiu em partes pelo canteiro central e ao retornar para a pista capotou sobre as duas faixas de rolamento e foi parar tombada no acostamento. Uma testemunha conseguiu ajudar o motorista Clóvis Mateus Ribeiro de 54 anos a sair do veículo que ficou em chamas.

Uma ambulância da RENOVIAS chegou rapidamente ao local, o condutor estava sem ferimentos. Bombeiros de Mogi Mirim chegaram também e conteram as chamas que tomou boa parte do veículo. Uma das carretas estava carregada de cavaco de madeira e a outra transportava uma máquina de picar madeira, ambas ficaram destruídas.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local e registrou a ocorrência, a Polícia Militar de Mogi Mirim e GCM também deram apoio no local. O trânsito ficou interditado por quase uma hora e chegou a ter quase 4 quilômetros, só não foi maior porque muitos motoristas usaram desvios pela cidade.

==FOTOS EXCLUSIVAS: RODRIGO FERNANDES/MGACONTECE==