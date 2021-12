Carreta carregada de toras de eucalipto tomba na SP 342

Um acidente ocorrido por volta das 05h00 da manhã desta quarta-feira (22) causou o fechamento da pista sentido Mogi Guaçu da rodovia SP 342 (Mogi Guaçu/Espírito Santo do Pinhal). Uma carreta carregada de madeira que seguia para Mogi Guaçu, acabou tombando no canteiro central, no KM 181.

No acidente, toras de eucalipto ficaram espalhadas pelas duas faixas de rolamento da pista. Segundo o motorista do caminhão Mercedes-Benz 3340, que rebocava a carga, um problema mecânico na quinta roda da carreta causou a perda de controle do “cavalo mecânico”.

A carreta acabou invadindo o canteiro central, onde fez um “L” antes da carga virar. O motorista não teve ferimentos, equipes da Renovias e da PMR (Polícia Militar Rodoviária) compareceram ao local para controlar o tráfico e providenciar a remoção da carga.

O tráfego no local ficou restrito ao acostamento. A empresa responsável pela carga enviou uma máquina para transferir a carga para outra carreta. As toras de eucalipto seriam transformadas em cavacos (biomassa) para abastecer caldeiras do presídio feminino de Mogi Guaçu. Até o final da tarde, a carga deverá ser removida e a normalidade voltará ao trecho.

Fotos: Cláudio H. Felício (Portal Cidade de Mogi Guaçu)