Carregado de laranja, caminhão tomba próximo a Mahle

Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (23), um acidente foi registrado na SP-340, próximo ao trevo que dá acesso à vicinal “Vice-Governador Almino Afonso”, que liga Mogi Guaçu ao distrito de Martinho Prado Júnior.

Por volta das 5h00, um caminhão Mercedes-Benz trucado, carregado de caixas de laranja e que vinha de Araxá (MG), ao chegar na alça de acesso à vicinal, no Km 175, acabou tombando, indo parar no canteiro central da pista.

As laranjas iriam para a empresa Cutrale, em Conchal. Por sorte a carga não ficou no asfalto e a empresa dona do caminhão acidentado logo providenciou o transbordo das caixas de laranja para outro veículo.

O motorista sofreu apenas escoriações leves, mas, mesmo assim, foi levado por uma ambulância da Renovias para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Santa Marta, em Mogi Guaçu. Como o caminhão não ficou na pista, não houve necessidade de interromper o trânsito no local.

