Carnaval: Mogi Guaçu suspende festividades e não exigirá passaporte da vacina para o comércio

A Prefeitura de Mogi Guaçu editou novo decreto esta semana em que suspende festividades públicas e privadas de Carnaval, mas preserva o funcionamento do comércio, de bares e restaurantes sem a necessidade de apresentação do passaporte da vacina. Bailes, blocos e agremiações carnavalescos, em ambientes abertos ou fechados, não serão permitidos como medida de prevenção à Covid-19 – medida que atende a orientações de autoridades sanitárias do Estado.

Toda a atividade comercial, incluindo bares, restaurantes, lanchonetes e similares, segue liberada sem mudanças, respeitados os protocolos de prevenção como uso obrigatório de máscaras em áreas comuns e a disponibilização de álcool em gel para higienização das mãos.

O passaporte da vacina, exigido em outras cidades da região, não será obrigatório em Mogi Guaçu.