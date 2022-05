Carlos Sampaio visita gabinete do prefeito e confirma mais R$ 1 milhão

O deputado federal Carlos Sampaio (PSDB) esteve no gabinete do prefeito Rodrigo Falsetti na tarde desta quinta-feira, dia 19 de maio, ao lado de correligionários, secretários municipais e dos vereadores Natalino Tony Silva, Jéferson Luís, Judite de Oliveira e Lilli Chiarelli, além do vice-prefeito major Marcos Tuckumantel e do presidente do diretório municipal do PSDB, o ex-vereador Fabinho. Na ocasião, o deputado confirmou o repasse por meio de emendas entre 2020 e 2022 no valor de R$ 4.150.000,00.

Somente para a área da Saúde foram R$ 1.650.000,00 usados para o custeio e para as ações de combate à Covid-19. Entre os valores, estão recursos para infraestrutura, como serviços de recapeamento, construção de praça de lazer no Jardim Zaniboni I e reforma de centro esportivo. A maioria das emendas está para liberação, mas todos os valores já empenhados. A boa notícia foi de que na próxima segunda-feira, dia 23 de maio, o deputado federal confirmou que conseguirá o repasse de outros R$ 1 milhão para a Saúde.

“O deputado Carlos Sampaio sempre nos recebe e nos atende nas mais diferentes demandas. São mais de R$ 4 milhões que já estão no sistema e, agora, essa boa notícia de mais R$ 1 milhão. São recursos importantes para as mais diferentes obras, como recapeamento, reforma de centro esportivo, de construção de uma praça, de postos de saúde e custeio”, comentou o prefeito ao agradecer a parceria com o deputado.

“Temos o maior respeito pelo deputado Carlão, pois ele é parceiro da cidade e a gente que é do PSDB se sente acolhido pela equipe dele. A resposta que o Carlos Sampaio está dando para a cidade são essas emendas liberadas”, ressaltou o vice-prefeito ao lembrar que todos os pedidos feitos para o deputado estão sendo atendidos.

Carlos Sampaio falou sobre o trabalho que tem realizado como deputado federal e disse que tem priorizado 30 municípios do Estado de São Paulo. “São 645 municípios e temos o privilégio de escolher 30 para trabalhar. O mínimo que posso fazer é ajudar os Governos Federal e Estadual voltar os olhos para as cidades. Hoje tenho uma relação de cuidado com Mogi Guaçu”, enfatizou o deputado.