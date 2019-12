Capotamento na SP 342 deixa quatro feridos

Por volta das 05h00 da manhã desta terça (17), um acidente registrado na Rodovia SP 342 (Guaçu-Pinhal) deixou quatro pessoas feridas, 3 mulheres e um homem.

Segundo apurado, o GM Corsa de Mogi Guaçu seguia sentido a região do Jardim Santa Terezinha, quando um pneu traseiro do veículo teria estourado, fazendo com que o motorista perdesse o controle do carro, vindo a capotar no gramado lateral.

O condutor e uma passageira tiveram ferimentos leves e foram socorridas por equipes de socorro do Resgate do Corpo de Bombeiros, Ambulância da RENOVIAS e SAMU para o Hospital Municipal Tabajara Ramos, um terceira mulher, também com ferimentos leves foi socorrida para a Santa Casa e ainda uma outra passageira que estava no veículo apresentou uma fratura nas pernas e foi encaminha para a Santa Casa em estado mais grave.

A Polícia Rodoviária esteve no local e elaborou o boletim de ocorrência, todos os ocupantes feridos são de Mogi Guaçu.