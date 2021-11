Capotamento na Avenida Suécia deixa mãe e dois filhos (crianças) feridos

Por volta das 20h desta sábado (20) um acidente com capotamento de veículo foi registrado na Avenida Suécia, Zaniboni 1. Uma mulher e duas crianças, de sete e 12 anos, estavam no carro.

Segundo apurado, a condutora teria perdido o controle do veículo, bateu em uma árvore e capotou em seguida.

As equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros estiveram no local e atenderam a ocorrência.

A mãe e os filhos foram socorridos à Santa Casa de Mogi Guaçu para atendimento médico. A menina de sete anos estava dentro do veículo quando os socorristas chegaram e foi encaminhada ao hospital em estado grave. A mãe e o menino de 12 anos tiveram ferimentos mais leves.

A Polícia Militar esteve no local para atendimento da ocorrência e auxílio do trânsito, já que a Avenida concentra grande tráfego de veículos.

Fotos: John Everte