Capotamento deixa motorista morto em Mogi Mirim

No início da noite desta terça-feira (24), um homem de 52 anos morreu após capotar seu veículo na rodovia Senador André Franco Montoro, no trecho próximo ao Distrito de Martim Francisco.

A ocorrência foi atendida pelos Bombeiros Salzani, Luciano e Dantas, além da equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), além da Polícia Militar.

As informações iniciais dão conta de que o homem teria perdido o controle da direção, bateu no barranco e capotou várias vezes.

Com o impacto, o homem foi jogado fora do veículo e morreu no local.

José Pereira da Silva Neto seguia sentido centro-Martim Francisco com o carro Celta de cor prata. As causas do acidente serão apuradas. (Informação e fotos: Portal Cidade de Mogi Mirim)