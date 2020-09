Capotamento deixa casal ferido na Vicinal Martinho Prado

Um grave acidente aconteceu no final da tarde deste sábado (26) na Vicinal Vice Governador Almino Afonso, a que liga Mogi Guaçu ao Distrito de Martinho Prado Junior, nas proximidades do Presídio feminino.

Segundo apurado ate o momento, uma GM Montana com placas de Descalvado/SP capotou sentido Mogi Guaçu após o condutor perder o controle e bater no barranco, havia dois ocupantes no veículo, um homem e uma mulher.

Equipes de Socorro da RENOVIAS, SAMU e Resgate do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o local e após prestarem os primeiros socorros, encaminharam as duas vítimas para hospitais de Mogi Guaçu, ambas com ferimentos moderados para leves.

OS PMs Cabo Oliveira e Soldado Figueiredo elaboraram o boletim de ocorrência.

Fotos Exclusivas: John Everte