Capotamento deixa 4 feridos na SP 340

Um capotamento foi registrado no final da tarde desta terça-feira (29), na rodovia SP-340, em Mogi Mirim, em frente ao distrito industrial Luiz Torrani. O veículo envolvido no acidente é um Fiat Uno, com placas de Valinhos, que seguia no sentido Mogi Mirim.

Por motivo ainda ignorado e que será apurado, no km 156, o veículo saiu no acostamento e capotou, parando dentro de uma valeta de escoamento de água da chuva. O acidente poderia ter causado uma tragédia pelos danos causados no veículo.

No entanto, das quatro vítimas, uma delas foi para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e duas delas para a Santa Casa. O motorista foi atendido ainda no local, foi ouvido e em seguida liberado.

Profissionais do resgate da Renovias e a Polícia Militar Rodoviária atenderam a ocorrência.

Fonte: Portal da Cidade Mogi Mirim, Fotos: Claudio H. Felício