Capotamento de carro próximo ao trevo da Roseira provoca ferimentos em quatro ocupantes

Um Fiat Uno, com placas de Estiva Gerbi capotou no início da tarde deste domingo (23) na Estrada Antônio Joaquim de Moura Andrade, a vicinal que liga a Rodovia SP 342 (Mogi Guaçu) até a cidade de Itapira.

Segundo apurado, o capotamento ocorreu próximo ao trevo que dá acesso ao Bairro Rural da Roseira, sentido Rodovia SP 340.

Populares acionaram o SAMU que chegando no local, os socorristas Guimarães e Gabriel prestaram atendimento a duas vítimas que estavam no veículo, com apoio da Equipe do Cabo Fernando Costa do Resgate (Corpo de Bombeiros), outras duas vítimas também receberam atendimento e todas foram socorridas com escoriações para o PPA e UPA de Mogi Guaçu.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência, a Polícia Civil vai apurar as causas do acidente.