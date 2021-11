Cantora Marília Mendonça morre após acidente aéreo em Minas Gerais

Pouco depois do acidente com o avião que levava Marília Mendonça e mais quatro pessoas, a assessoria de imprensa da “rainha da sofrência”, chegou a afirmar que a cantora e demais passageiros já teriam sido resgatados e passavam bem, contudo, os bombeiros não confirmam tal informação e confirmaram que todos os passageiros morreram, inclusive a cantora.

A aeronave seguia para a cidade de Caratinga, que fica no interior de Minas Gerais e caiu em uma pedreira ao lado da ‘Cachoeira do Fabinho’, por voltas das 16h desta sexta-feira (5).

Populares que correram até o avião para tentar socorrer os passageiros afirmaram que nenhum deles respondeu quando foram chamados.

A cantora faria um show em Mogi Guaçu no dia 19 de dezembro no Ginásio do Furno conforme mostra o banner abaixo:

#muitotriste #tragédia

Nota Oficial da Produtora JR4

“É com grande pesar que informamos a morte da cantora Marília Mendonça, que se apresentaria em nosso evento “Supera Sunset”, no dia 19/12.

A cantora, de 26 anos, e mais quatro pessoas morreram na tarde nesta sexta-feira (5)após a queda de um avião de pequeno porte perto de uma cachoeira na serra de Caratinga, interior de Minas Gerais.

Quanto ao Evento “Supera Sunset”,cujas vendas de ingresso começaram hoje, informamos que suspendemos as vendas temporariamente, e dentro dos próximos dias informaremos a todos a respeito de reembolsos, adiamentos, cancelamentos, etc.

A equipe JR4 Produções gostaria de expressar os mais profundos sentimentos à família de todos afetados por esta tragédia. Que Deus conforte os corações de familiares, amigos e de todos que estão sofrendo com essa perda.”