Cantor guaçuano Edinho Violeiro participou do “Canta Comigo Teen 2”

Mogi Guaçu teve um representantena segunda temporada do “Canta Comigo Teen”, reality show da TV Record e que também pode ser assistido pela Netflix. O prodígio mirim Edinho Violeiro, de 11 anos, fez 82 dos 100 jurados da competição se levantarem para cantar com o garoto a música “Festa de Rodeio”, sucesso de Leandro e Leonardo. Ele acabou sendo eliminado após outra participante conseguir mais jurados.

No reality, os participantes precisam empolgar o maior número possível de jurados que compõem o painel. Se qualquer um deles gostar do que escuta no palco, pode se levantar e cantar junto com o competidor. Quanto mais jurados em pé, mais pontos o candidato consegue acumular.

Mesmo com pouca idade, Edinho já é um veterano em competições e em apresentações e se apresentou na Câmara Municipal em 2018 com uma música de Tião Carreiro e Pardinho.

Talento desde muito pequeno

Filho de Edicarlos Ferreira de Oliveira e Sheila de Cássia Lopes Oliveira, aos 3 anos, Edicarlos Lopes Oliveira, o Edinho, mostrava afinidade com a música quando ia à igreja, ficando sempre perto dos músicos da paróquia. O menino então ganhou de presente um violão e passou a desenvolver cada vez mais seu talento.

Aos seis, o menino foi convidado a participar do Grupo de Canto da Paróquia Santa Edwiges e do Grupo de Violeiros da EMIA (Escola Municipal de Iniciação Artística), tudo sob a tutela do Professor Dirceu.

Em 2018 o garoto passou a competir em festivais, ficando em segundo lugar no 1° Festival de Música Sertaneja da Selá Produções. Em seguida, levou o troféu campeão revelação do Festival de Música Sertaneja Raiz “Batista dos Santos”, em Taquarituba.

Já em 2019, Edinho ficou em primeiro lugar no Festival Caça Talentos Selá Produções. A partir daí, o menino passou a frequentar gravações e apresentações em rádios.

Passos até o reality

Quando as inscrições para o programa foram abertas, Edicarlos Oliveira, o pai de Edinho, logo inscreveu o menino. Após alguns testes, o menino foi um dos 80 jovens artistas selecionados entre 3.000 inscrições.

“Eu fiz a inscrição dele no site do programa eles entraram em contato. Em seguida, fizeram alguns testes online e ele passou. Daí foi pra São Paulo, passou novamente por testes e foi aprovado”, disse o pai do garoto.

Apesar da eliminação, Oliveira diz que o filho ficou muito feliz de participar e que não há palavras para descrever o que Edinho significa para ele.

“Pra gente, só dele ter sido chamado para o teste já ficamos muitos felizes. Passar então foi uma emoção muito grande. Ele está muito feliz, foi uma experiência incrível e a realização de um sonho. Ele é inteligente, estudioso, dedicado, abençoado, educado e carinhoso, fica difícil falar dele. É uma Benção pra nós”, disse Edicarlos.

O pai de Edinho disse que já surgiram alguns convites, mas que nenhum projeto foi aceito ainda. Entretanto, fica claro que Mogi Guaçu deve acolher e abraçar esse talento que surge em nossa terra.

Confira um trecho da apresentação de Edinho Violeiro no “Canta Comigo Teen 2”: