CANIL prende traficante com meio tijolo de maconha e crack

Os GCMs do CANIL, Ralph e Thiago em posse de informação transmitida pelo CECOM (153), foram apurar denúncia nesta sexta (29) de que na rua Piraju, Vila São Pedro, local conhecido como “Vila do Sapo” um indivíduo já conhecido nos meios policiais, M.H. estaria comercializando entorpecentes.

Abordado, o individuo portava duas porções de maconha no bolso e mostrou ainda onde havia mais três pedras de crack. A cadela de faro Babi, foi empregada e localizou meio tijolo de maconha, dentro do porta luvas de um fusca que estava no terreno da residência, Babi ainda localizou mais algumas porções de crack.

Total de drogas apreendidas: 21 porções de crack, meio tijolo de maconha pesando 400g e R$ 26 em dinheiro que estava no muro próximo ao local onde o indivíduo foi abordado. Criminoso apresentado na Central de Polícia Judiciária e autuado em flagrante delito.

Apoiaram a ocorrência os GCMs Supervisor Adorno, Da Silva, Gisele, Lucas Alves.