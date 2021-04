CANIL apreende drogas e GAM prende traficante

Em mais um dia de combate ao tráfico de drogas, GCMs atuaram em duas ocorrências nessa segunda-feira (12).

Babi

Na primeira delas, a equipe CANIL da GCM realizou a apreensão de 120 pedras de crack, que foram localizadas pela GCM CANINA Babi, na região do Jardim Ypê I, próximo à Base do SAMU, apesar do resultado positivo, ninguém foi preso.

Em outra ocorrência, os GCMs do GAM (Grupo de Apoio com Motocicletas) Marcel e Vedovato em patrulhamento preventivo pelo Jardim Ypê Pinheiro, se depararam com indivíduo abaixado mexendo na beirada da guia na Rua dos Rosados, ao visualizar a viatura ele tentou se evadir, foi abordado e submetido a revista pessoal onde foi encontrado 1 pino em sua mão, ao retornar onde ele estava abaixado foram encontrados mais 35 pinos semelhante ao que o indivíduo estava na mão, contendo cocaína.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao indivíduo e apresentado na Central de Polícia Judiciária, onde o mesmo foi autuado e ficou preso.