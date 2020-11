Candidatos a prefeito participam de debate na Mogi Play – MGA retransmite AO VIVO

A Mogi Play promove na próxima quarta-feira, dia 11 de novembro, a partir das 19h, com transmissão nas plataformas da webtv, debate com os seis candidatos a prefeito de Mogi Guaçu.

Trata-se do único encontro com todos os concorrentes ao cargo de chefe do Executivo guaçuano. O canal na internet confirmou a participação de Alex Tailândia, Coronel Costa, Daniel Rossi, Marçal Damião, Marcelo Costa e Rodrigo Falsetti.

O Mogi Guaçu Acontece vai compartilhar o debate ao vivo em suas redes sociais e no site.