Candidato a deputado federal que propõe combater PCC sofre atentado

O empresário José Lemes sofreu um atentado nesta madrugada de sexta-feira, 9, enquanto dirigia pela Rodovia Júlio Budisk, próximo à cidade de Santo Expedito, região de Presidente Prudente, interior paulista. O carro foi alvo de pelo menos três disparos. um deles na janela. Após o veículo ter sido perseguido, Lemes conseguiu parar o carro e se escondeu nas margens da rodovia. Ele entrou em contato com a Polícia Militar e um boletim de ocorrência foi registrado. A Polícia Civil já começou as investigações.

Após o susto, Lemes foi medicado e passa bem. O empresário é de uma das mais tradicionais famílias da região de Presidente Prudente, no Oeste paulista e ligada ao ramo de transportes. De acordo com o Instagram dele, a família é ameaçada por traficantes desde 2017. A mãe é dependente química e mantinha contato com integrantes do PCC, maior facção criminosa do país.

José Lemes contratou uma equipe de investigadores para monitorar os passos dos traficantes. Até mesmo um hacker do grupo Anonymous ele pagou para invadir o telefone da mãe para conseguir saber o conteúdo das mensagens dos traficantes. Em um dos grampos, descobriu um plano para matá-lo.

Os traficantes queriam impedir que José interditasse a mãe. Só com cocaína, ela gastava R$20 mil por mês. Durante a investigação privada, contratada por José Lemes, até mesmo uma escuta foi colocada na casa de uma das traficantes. O empresário usa as redes sociais para a divulgação da candidatura a deputado federal e publica relatos sobre a investigação que fez contra o PCC, maior facção criminosa do país.

Em um dos relatos, ele conta que durante as interceptações, foram flagradas conversas que implicam personalidades da república. Ele diz que possui dois HD’s externos em poder de pessoas no exterior, que em caso de sua morte ou prisão, deverá ser entregue à imprensa internacional.

Depois que os traficantes souberam que o empresário os estava investigando, inclusive plantando escutas e monitorando com detetives a rotina deles, José começou a ser ameaçado. Uma das interceptações telefônicas mostra um integrante do PCC dizendo que iria matar o pai de José, as irmãs e ele. “O primeiro a subir vai ser o seu pai”.

Até o momento a Polícia Federal não informou se irá prestar algum tipo de escolta para o empresário.