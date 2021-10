Câncer bucal e biossegurança são temas de capacitação de dentistas

Nesta quinta-feira, 28 de outubro, dentistas do Departamento da Saúde Bucal da Prefeitura de Mogi Guaçu participaram de uma palestra que aborda temas como o diagnóstico precoce do câncer bucal e a biossegurança dos profissionais em tempos de Covid-19.

A ação, que aconteceu na sala de vídeo Célia Maria Stábile, do Teatro Tupec, no Centro Cultural, em dois períodos, das 8h às 10h30 e das 13h às 14h30, teve como palestrantes a dentista Letícia Nery Lealdini e a enfermeira Maria Eugênia Pereira de Toledo.

O diretor do Departamento da Saúde Bucal, Mário Sérgio Vedovello Litordi, comentou que a palestra tem como objetivo atualizar os dentistas da rede municipal com assuntos importantes, como o câncer de boca que atinge cada vez mais altos índices no Brasil.

“A capacitação irá aprimorar os dentistas com conhecimentos específicos para um bom diagnóstico de lesões bucais e também orientá-los sobre como lidar com ambientes de alto risco biológico conscientizando, sobretudo, os cuidados necessários de proteção dos pacientes e da utilização de equipamentos de proteção individual”, reforçou.

Mário Sérgio contou que a palestra faz parte da agenda de homenagem ao Dia do Dentista, comemorado anualmente no dia 25 de outubro. “Na segunda-feira, celebramos a data com um coffee break e contamos com a presença do prefeito Rodrigo Falsetti, que teve a oportunidade de visitar as nossas instalações e conhecer de perto o funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)”, finalizou.