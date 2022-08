Campeonato interno marca abertura da comemoração de aniversário do SAMAE

A comemoração dos 49 anos do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Mogi Guaçu – SAMAE, no dia 29 de agosto, será marcada com muita alegria, homenagens, e Campeonato Interno dos funcionários, em várias categorias (Voleibol, Basquetebol, Dama, Xadrez, Truco, Tênis de Mesa – misto, Futsal Masculino e Feminino)

Os jogos terão início no dia 22 de agosto com término no dia 26/08. O campeonato será realizado na seguinte programação:

22/08/2022 – 19h00 – Futsal Masculino – Ginásio esportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova.

20h30 – Futsal Masculino – Ginásio esportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova.

23/08/2022 – 19h00 – Dama, Tênis de Mesa e Xadrez – Ceresc – Centro Esp. Pres. Juscelino K. Oliveira – Ceresc.

24/08/2022 – 19h00 – Voleibol – Ginásio Jornalista Ari Marchiori.

20h30 – Basquetebol – Ginásio esportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova.

25/08/2022 – 19h00 – Truco – Ceresc – Centro Esp. Pres. Juscelino K. Oliveira – Ceresc.

26/08/2022 – 19h00 – Futsal Feminino – Ginásio esportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova.

20h30 – Final Futsal Masculino – Ginásio esportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova.

Haverá premiação diariamente aos vencedores de todas as modalidades, além de medalhas de participação.