Campeão da Segunda Divisão em 2019, São Pedro desiste de disputar a Primeira neste ano

A SET (Secretaria de Esportes e Turismo) anunciou na tarde da quinta-feira, dia 5, a desistência da equipe São Pedro do 24º Campeonato de Futebol da Primeira Divisão, que será disputado neste ano.

De acordo com a secretaria, a agremiação justificou a desistência alegando problemas internos. Agora, o campeonato, que tem início no dia 15 de março, será disputado por apenas 10 equipes e a nova programação de jogos deve ser anunciada em breve. O São Pedro foi campeão do 23º Campeonato de Futebol Municipal da Segunda Divisão, disputado em 2019, vencendo o Paulistinha na final por 2 a 1.