Campanhas de vacinação contra poliomielite e multivacinação foram prorrogadas

A Vigilância Epidemiológica informou nesta quinta-feira, 19, que as campanhas de vacinação contra a poliomielite e multivacinação foram prorrogadas até o dia 31 de novembro por conta da baixa procura. Além disso, os dados das vacinações foram atualizados.

Desde que teve início, a campanha da multivacinação levou 2.805 pessoas aos postos para receberem a vacina, porém 1.591 pessoas precisavam receber alguma dose. Deste total, 734 foram aplicadas em crianças menores de um ano e 857 foram aplicadas em crianças a partir do cinco até adolescentes aos 14 anos.

Nesta campanha, a vacinação foi feita de maneira seletiva para a população de 0 a 1 ano e de 5 a 15 anos. Portanto, só será vacinado aquele que estiver em falta em sua carteira de vacinação.

Já na campanha contra a poliomielite, crianças entre um e quatro anos foram vacinadas de maneira indiscriminada e a Secretaria de Saúde solicitou aos pais levassem seus filhos até o posto de saúde mais próximo de sua casa.

Com dados da Vigilância Epidemiológica, no total, 3.688 doses foram aplicadas, sendo 892 em crianças de um ano, 1.036 em crianças de dois anos, 1,032 em crianças de três anos e 728 em crianças de quatro anos No total, a secretaria computa que existem 6.948 crianças nesta faixa etária que necessitam receber a vacinação. A meta era de que 95%, ou seja, 6.600 crianças fossem vacinadas durante a campanha, mas apenas cerca de 53% foi imunizada contra a doença.