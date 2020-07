Campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada até dia 31 de agosto

A campanha de vacinação contra a influenza foi prorrogada até o dia 31 de agosto pela CGPNI (Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunização). A imunização foi estendida, pois o estado não atingiu a meta de cobertura para os grupos crianças (62,3%), gestantes (58,5%), puérperas (65,8%), e adultos de 55 a 59 anos (48,5%).

A recomendação é que a vacina influenza deve continuar sendo aplicada enquanto durarem os estoques, principalmente nas pessoas que pertencem aos grupos prioritários com baixa cobertura vacinal.

A vacina contra a gripe não imuniza contra o novo coronavírus, mas a campanha é fundamental para reduzir o número de pessoas com sintomas respiratórios nos próximos meses.

As equipes devem anotar as doses aplicadas, com mesas e distanciamento de pelo menos um metro entre o anotador e paciente. Cada profissional tem a recomendação de usar caneta própria e álcool deverá ficar disponível para uso. O vacinador deve seguir as normas de higienização.