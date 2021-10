Campanha de Multivacinação para atualizar cobertura vacinal termina no dia 29 de outubro

A Secretaria Municipal de Saúde e a Vigilância Epidemiológica (VE) de Mogi Guaçu continuam com a Campanha Nacional de Multivacinação até a próxima sexta-feira, 29 de outubro, com a aplicação de todas as vacinas para crianças e adolescentes com idade até 14 anos. Os imunizantes estão disponíveis nos 21 postos do município de segunda à sexta-feira, no período das 13h às 15h30.

A ação tem como finalidade atualizar as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes do munícipio. Portanto, essa é a última semana para que os pais ou responsáveis possam atualizar a cobertura vacinal dos filhos. É só procurar a unidade de saúde mais próxima e levar a caderneta de vacinação.

Dados da Vigilância Epidemiológica (VE) de Mogi Guaçu apontam 27.946 indivíduos no município dentro da faixa etária do público alvo, sendo: 1.914 crianças com menos de um ano, 7.444 crianças de 1 a 4 anos e 18.588 entre crianças e adolescentes de 5 e 14 anos.

Até o momento, 1.212 cadernetas foram atualizadas desde o início da campanha em 1º de outubro: 486 crianças com menos de um ano, 279 crianças de 1 a 4 anos e 447 crianças e adolescentes com idade entre 5 e 14 anos foram atendidas. A cidade atingiu, até o momento, 85% do objetivo com primeira faixa etária deste público-alvo, 57,6% na segunda e 45,3% na terceira acima de 5 anos.

Campanha Nacional de Multivacinação 2021

Período: Até 29 de outubro- de segunda a sexta-feira das 13h às 15h30.

UBS Centro de Saúde

UBS Zona Sul

USF Hermínio Bueno

USF Eucaliptos

UBS Guaçu Mirim

USF Rosa Cruz

UBS Centro Oeste

UBS Ipê II

USF Ipê Pinheiro

USF Alto dos Ipês

USF Guaçuano

UBS Zona Norte

USF Zaniboni II

UBS Zaniboni I

USF Fantinato

USF Santa Terezinha

USF Santa Cecília

USF Chaparral

USF Suécia

USF Martinho Prado

USF Chácaras Alvorada

Vacinas disponibilizadas para crianças

BCG; Hepatite B; Poliomielite 1,2,3 (VIP – inativada); Poliomielite 1 e 3 (VOP – atenuada); Rotavírus humano G1P1 (VRH); DTP+Hib+HB (Penta); Pneumocócica 10 valentes; Meningocócica C (conjugada); Febre Amarela (Atenuada); Sarampo, Caxumba, Rubéola (SCR); Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela (SCRV); Hepatite A (HA); Difteria, Tétano, Pertussis (DTP); Difteria, Tétano (dT); Papilomavírus humano (HPV); Varicela.

Vacinas disponibilizadas para adolescentes

Hepatite B (HB recombinante); Difteria, Tétano (dT); Febre amarela (Atenuada); Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR); Papilomavírus humano (HPV); Meningocócica ACWY (conjugada).