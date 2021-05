Campanha “Câmara Solidária” arrecada 15 toneladas de alimentos

Na manhã de hoje (30), foi realizada a cerimônia de encerramento da campanha da Câmara Municipal de Mogi Guaçu de arrecadação de alimentos “Câmara Solidária”. No total a campanha conseguiu arrecadar 15 toneladas de alimentos não perecíveis, o que equivale a mais de 500 cestas básicas.

“Essa campanha foi uma união do Legislativo guaçuano, avalio que esta ação teve uma excelente arrecadação, várias famílias guaçuanas serão beneficiadas com esses alimentos e poderão ter um alento nesse momento difícil que estamos enfrentando”, pontou o presidente do Legislativo guaçuano, Guilherme de Sousa Campos, o Guilherme da Farmácia (Cidadania).

Todos os alimentos arrecadados serão entregues para o Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu, que ficará responsável pela distribuição para as famílias já cadastradas nos programas sociais.

“Quero deixar aqui o meu agradecimento a todos e todas que participaram dessa campanha, muitos munícipes trouxeram as suas cestas, em especial quero agradecer aos nossos vereadores que buscaram junto a familiares, amigos e empresários da nossa cidade grande parcela desses alimentos”, pontuou Campos.

Ainda de acordo com o presidente da Câmara, o Legislativo deverá lançar mais ações visando ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade social. “Estamos planejando a realização de uma live solidária, com a participação de artistas da nossa cidade para podermos contribuir ainda mais com a nossa população, quero ainda destacar que continuamos sendo um ponto de coleta de alimentos, quem quiser ajudar ainda iremos receber”.

Representando a Secretaria de Promoção Social, a assistente social, Poliana Arruda agradeceu e enfatizou a importância de iniciativas como essa. “Quero agradecer por essa ação (Câmara Solidária), eu enquanto assistente social falo com propriedade, a pandemia tem impactado diversas famílias, essa ação é muito importante e necessária, e que essa iniciativa possa gerar mais campanhas como esta”, destacou Arruda.

Participaram também do evento de encerramento da campanha os vereadores e vereadoras, a representante do Fundo Social de Solidariedade do município, Selma Porto, e o padre da Paróquia Santa Tereza, Luiz Antônio Pena, que concedeu bênçãos aos alimentos arrecadados.