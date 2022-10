Camisetas da Caminhada Azul e Rosa serão entregues no dia 21 de outubro 

A retirada das camisetas da 8ª edição da Caminhada Azul e Rosa vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 21 de outubro, na sede da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg), no período das 9h às 21h. Os participantes, munidos de documento com foto, devem entrar pelos fundos da Associação à Rua Doutor Luiz Anhaia Mello, 260, onde a equipe organizadora estará pronta para entregar a camiseta e receber a doação dos alimentos, que não é obrigatória.

O evento já recebeu mais de 2.800 inscrições para a caminhada que ocorre no sábado, dia 22 de outubro, com concentração às 7h, no Parque dos Ingás. Portanto, ainda dá tempo de efetuar a inscrição pelo site da Acimg (https://www.acimg.com.br). Três mil camisetas, nas cores azul e rosa, simbolizando o combate aos cânceres de próstata e mama serão entregues. O número da camiseta é limitado, mas a participação na Caminhada Azul e Rosa continuará aberta.

A caminhada começou em 2013 e tem por objetivo conscientizar a população para os cuidados necessários contra câncer de próstata e de mama. As ações adotadas pela Prefeitura, nesse sentido, vão desde campanhas de conscientização até realização de mamografia e incentivo para exames de próstata. O evento é promovido pela Prefeitura, pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu.

A saída da caminhada será às 8h e o percurso de 5 km percorrendo a Avenida dos Trabalhadores até a rotatória do Centro Cultural retornando para o Parque dos Ingás. A Secretaria Municipal de Cultura planejou uma programação especial para o dia 22. Haverá alongamento antes da caminhada e aula de ritmos na chegada do percurso, além de música e sorteio de brindes. Uma praça de alimentação será montada no local.

Alunos da Faculdades Municipal Professor Franco Montoro estarão no local promovendo as orientações sobre as doenças. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção Mogi Guaçu, também irá participar com informações para os participantes.

Os alimentos arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade do Município.