Caminhonete de luxo clonada é apreendida por equipe GAM da GCM na zona sul

Uma caminhonete Fiat Toro clonada foi apreendida pela Guarda Civil Municipal na tarde desta quinta (02).

Segundo informado pelos GCMs da Equipe de GAM (Grupo de Apoio Com Motos) Rabelo e Neto, que abordaram a caminhonete pela Rua Vera Cruz, a informação chegou para os GCMs de Mogi Guaçu por intermédio da GCM de Mogi Mirim, a qual informou que a caminhonete havia passado pelo sistema de monitoramento da cidade vizinha e que constou com veículo clonado.

Diante destes fatos, toda a equipe da GCM de Mogi Guaçu realizou patrulhamento com vistas, até que a mesma foi localizada pelos GCMS Rabelo e Neto na rua Vera Cruz, Jardim Itacolomy.

Ao ser questionado, o dono do veículo apresentou a documentação em dia do veículo com placas de São Paulo. A numeração do chassis e nos vidros bateu com a do documento apresentado, no entanto, com tirocínio, os GCMs perceberam que a numeração no motor estava suprimida.

OS GCMS então pediram apoio e com um aparelho RASTHER onde foi acoplado ao modulo do veículo e retornou com um número de chassi totalmente diferente da qual ostentava a Fiat Toro.

Ao realizar consulta pelo CECOM do número do chassi, constatou que a caminhonete tratava se de outra placa, FWT 9909 do município de Leme/SP onde a mesma havia sido tomada de roubo por aquela cidade no dia 31/07/2019.

Veículo apresentado na Central de Polícia Judiciária e apreendido pela autoridade competente, recolhido ao guincho cadastrado. O caso será encaminhado para a Promotoria Pública, a qual decidirá se processará o condutor pelo crime de receptação ou adulteração de veículo automotor.