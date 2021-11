Caminhonete capota e arranca poste com a força do impacto

Uma caminhonete capotou no início da tarde desta sexta-feira (19) na rodovia “Deputado Nagib Chaib”, próximo a ETEC em Mogi Mirim, sentido Mogi Guaçu, arrancando um poste de iluminação.

O condutor da camionete Toyota Hilux se perdeu em uma curva acentuada existente no local, rodopiou e capotou atingindo um poste de iluminação que teve uma parte de sua estrutura arremessada a vários metros de distância.

O impacto foi tão violento que, o restante do poste, ficou pendurado pelos fios de alta tensão que, felizmente não caíram. Um dos ocupantes da Toyota Hilux confirmou que o motorista perdeu o controle da picape ao fazer a curva.

O Resgate do Corpo de Bombeiros e uma ambulância do SAMU levaram dois dos três ocupantes para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Zona Leste, onde receberam assistência médica e foram liberados. O terceiro ocupante, que estava no banco de trás, nada sofreu.

Fotos: Claudio H. Felício/Portal Cidade de Mogi Mirim